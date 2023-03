Gezien, Club Brugge? Standard imponeert tegen concurrent en werpt zich op als waardige kandidaat voor top 4

Na de ferme uitschuiver van Club Brugge was het aan Standard om zijn kandidatuur voor de top 4 kracht bij te zetten. Of aan Westerlo natuurlijk. Dat kan zich echter beter richten op de Europe Play-Offs, nadat het op Sclessin onder de voet werd gelopen.

Standard en Westerlo hadden bij aanvang van hun onderling duel beiden 42 punten. Bij de Rouches hadden ze wel begrepen wat voor een opportuniteit dit was om in te lopen op Club Brugge. De thuisploeg greep de Kemphanen van bij de aftrap bij het nekval en plakten de bezoekers met hun rug tegen het eigen doel. Dit bleef ook quasi de volledige 45 minuten duren.

Veel volledig uitgespeelde kansen leverde dat wel niet op. Na een combinatie met Ohio dook Zinckernagel wel op in de rechthoek. Gillekens - vervanger van de geschorste Bolat - greep goed in. Westerlo leek zonder averij op weg na rust, tot Standard in minuut 37 een héérlijke aanval op de mat legde. Met Zinckernagel, Ohio en Dønnum als laatste stations. Na het hakje van Ohio rondde Dønnum af: een topdoelpunt!

© photonews

Door de felle pressing van een sterk Standard kwam Westerlo niet tot voetballen en bleven sleutelspelers als De Cuyper ver onder de maat. Dat moest anders bij de promovendus na de koffie. De druk op de bal bij Standard was alvast minder verstikkend, logisch ook. De Luikenaars voetbalden wel nog goed op de korte ruimte en bleven baas.

Enkel op gebied van doelgevaar mocht het nog altijd wat meer zijn. Dat kon er ook komen op stilstaande fase: hoekschop Dønnum, stevige kopslag Dussenne. De redding van Gillekens was prima. Kort nadien was de verdubbeling van de score wél een feit. Ohio bracht hard voor, Balikwisha was alerter dan de bezoekende verdediging en duwde binnen (2-0).

© photonews

Na een uitbraak van Matsuo beging Bodart nog handspel buiten de rechthoek: rood dus voor de doelman. De enige smet van de avond voor al wat rood en wit is. Standard komt tot op één punt van Club Brugge. Nu al de datum van 12 maart aankruisen, wanneer beide topclubs mekaar partij geven op Jan Breydel. Westerlo ziet een reeks van zes duels zonder nederlaag beëindigd, maar voorts is er uiteraard geen man overboord.