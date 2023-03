Charleroi-OH Leuven is de opener van de 29ste speeldag. Beide ploegen maken nog kans op de top acht.

Charleroi is de laatste weken aan een goede reeks bezig en pakte 12 op 18. De Zebra's verloren eind januari voor het laatst tegen Union. De ploeg van Felice Mazzu wil dan ook nog naar de top acht.

Charleroi staat momenteel op plek negen, op twee punten nummer acht Cercle Brugge. "We mogen niets laten liggen als we de top 8 willen halen", zei coach Felice Mazzu op zijn persconferentie.

Blessurezorgen bij OHL

OH Leuven kon op de vorige speeldag dan weer voor het eerst winnen sinds half januari. Ook voor hen is de top acht nog mogelijk, de kloof met Cercle Brugge is vier punten.

OHL zag wel alweer twee spelers afhaken met een blessure. Siebe Schrijvers en Nachon Nsingi vielen uit met een blessure, Louis Patris pakte tegen Zulte Waregem zijn vijfde gele kaart en is geschorst.

"Ik maak me ondanks de vele blessures geen zorgen om de kwaliteit van ons spel, maar het automatisme in de groep zal aangepast moeten worden. Jongens zoals Opoku en Traoré zullen nu ook hun kansen krijgen", zei Marc Brys daarover.