Voor Club Brugge en Standard is het zondagmiddag alle hens aan dek in een rechtstreeks duel om plaats vier. Al kan ook KAA Gent profiteren.

Rik De Mil kan niet rekenen op Brandon Mechele, want de verdediger van Club Brugge is geschorst na vorige week.

In de selectie geen grote verrassingen, maar wel de jonge Jorne Spileers die misschien achterin op speelminuten kan rekenen.

De 20 namen voor #CluSta.



Mechele is geschorst. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 11, 2023

Coach De Mil gaf al een paar keer aan niet té veel te gaan wijzigingen, maar toch wordt het in elke linie een beetje uitkijken wat hij gaat doen. Yaremchuk of Jutgla? Een kans voor Mats Rits? We gaan het moeten bekijken, maar er mogen wel wat wissels verwacht worden.

Bij de bezoekers van Ronny Deila is doelman Bodart er na zijn rode kaart van vorige week wél gewoon bij. Een opsteker voor de Rouches.

