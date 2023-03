LIVE: Kan Genk achterstand nog omkeren tegen Union?

83

Begint Genk aan een slotoffensief? De tijd begint alleszins te dringen



80

De kapitein verlaat het veld. Vrancken gooit de aanvallend ingestelde El Haj erin



80

Bryan Heynen

Anouar Ait El Hadj





76

Verboomen lijkt uit te leggen aan enkele Genk-spelers dat McKenzie de bal tegen de arm kreeg en dat het doelpunt daarom niet doorgaat



75

Bilal El Khannouss

Yira Collins Sor





75

Was het hands van McKenzie of was de bal niet over de lijn? Het staat alleszins nog steeds 1-2



74

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





72

Doelpunt van Mark McKenzie

De netten trillen ditmaal niet maar is de bal over de lijn geweest? Munoz kopt via McKenzie richting doel. Moris pareert de bal maar die botst dan achteruit, opnieuw richting doel



71

Hrosovsky houdt een afvallende bal goed laag maar raakt niet voorbij het bos van Union-benen in de 16



68

Plots ligt er toch een beetje ruimte voor RC Genk op de helft van de tegenstander. Uiteindelijk trapt Heynen richting doel. Moris kan kijken hoe het leer naast zijn doel vliegt



65

Teddy Teuma

Oussama El Azzouzi





63

Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden





63

Gele kaart voor Joseph Paintsil





63

Nu hebben Paintsil en Van der Heyden het aan de stok met elkaar. De winger krijgt geel en daar kan het Genk-publiek zich niet in vinden



62

Genk is nu toch wel meer komen opzetten maar bij Union halen ze het tempo er maar al te graag uit



58

Wat een prachtige, stevige voorzet van Trésor. Munoz komt net te te laat om te trappen



55

Nu gooit Van der Heyden zich voor een schot van Munoz. Hij krijgt het leer in zijn zij en blijft even liggen



54

Gele kaart voor Daniel Munoz





54

Nu kan de pas ingevallen Nilsson aanleggen van aan de rand van de 16. Zowel Cuesta als McKenzie gooien zich ervoor



53

Lynen kan van dichtbij aanleggen nadat Munoz de bal verspeelt rond de middellijn. De middenvelder trapt hard over



52

Union is toch als beste ploeg uit de kleedkamer gekomen



50

Yorbe Vertessen

Gustaf Nilsson





50

Paintsil trekt de sneltrein op gang en steekt bijna het hele veld over. Samatta kan net niet komen inglijden om de voorzet richting doel te trappen maar hij blijkt achteraf ook buitenspel te staan



49

Teuma trapt een vrije trap vanop zo'n 30 meter rechtstreeks richting doel. De bal gaat hoog over



46

Paintsil kan een steekpass net niet meenemen, Moris reageert alert en pakt



46

Kan Genk de scheve situatie nog rechtzetten in de tweede helft of komen Union en Antwerp dichterbij in de stand?



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44



Doelpunt van Simon Adingra

Je ziet ze amper maar toch staan ze 1-2 voor. Adingra pikt een bal op aan de rand van de 16, zet zich goed voor een schot en krult het leer in de verste hoek voorbij Vandevoordt



42



Doelpunt van Bart Nieuwkoop (Simon Adingra)

Arteaga laat zich verrassen door Nieuwkoop die uit zijn rug komt gesprongen na een prachtige voorzet van Adingra. Ook Vandevoordt staat aan de grond genageld op de piekfijne kopbal van Nieuwkoop



36

Gele kaart voor Christian Burgess

Burgess maakt zich niet populair bij de thuisfans. Hij zet zich af op Samatta waardoor de Tanzaniaan gaat liggen. Verboomen fluit en dan gaat Burgess een toneeltje spelen door zelf te gaan liggen alsof hij in het gezicht geraakt is



34

Doelpunt van Daniel Munoz (Bilal El Khannouss)

Wat een counter van Racing Genk, wat een rush van Trésor en vooral, wat een assist van El Khannouss! Ongelooflijk hoe vloeiend Genk dit uitspeelt maar wat blijkt uit de herhaling... Munoz stond toch nipt buitenspel en zo gaat het feestje dan toch niet door



33

De thuisploeg staat op voorsprong maar blijft het meest dominant op het veld. Bij Union zijn ze in het eerste halfuur maar één keer echt gevaarlijk kunnen zijn



31

Paintsil snijdt erdoor, houdt Van der Heyden aan de praat en zet scherp voor. Moris kan er nog net aan en gelukkig voor hem geen Genk-aanvaller



30

Op de zoveelste corner was het dan toch bijna raak voor Genk. Munoz kopt maar Moris redt met een sierlijke duik



28

Vertessen verovert de bal bij McKenzie die een fout claimt. Uiteindelijk wordt Teuma aangespeeld in de 16 maar die kraakt zijn schot te veel



26

El Khannouss dribbelt zich fraai vrij rond de eigen 16 maar kan die actie niet verderzetten en Union verovert de bal. Uiteindelijk kan Teuma trappen, via een Genks been verdwijnt het leer in hoekschop



24



Doelpunt van Bryan Heynen (Penalty)

De kapitein neemt zijn verantwoordelijkheid bij Racing Genk. Zijn elfmeter is niet goed getrapt maar Moris dook te gretig naar een hoek waardoor hij de inzet niet meer kon stoppen



22



Penalty voor KRC Genk

Van der Heyden houdt zijn arm naast het lichaam op de pass van Heynen maar raakt de bal dan wel met zijn arm. Verboomen wijst naar de stip, de var geeft hem gelijk



20

Van der Heyden kan nog net voor de neus van Samatta de voorzet van Arteaga wegwerken. Het is wel een nieuwe corner voor Racing Genk



17

Het passje van El Khannouss voor Paintsil is net te hard



15

El Khannouss werkt zich sterk terug aan de bal en zo kan Genk verder aanvallen. Uiteindelijk kan Heynen trappen, het schot wijkt af en gaat in corner



14

Arteaga verkijkt zich op een lange bal en geeft het leer aan Lazare. Uiteindelijk komt er een voorzet/schot van Adingra maar dat gaat wel enkele meters naast



12

Voorlopig komt er toch nog geen gevaar uit die corners. Heynen kan koppen aan de eerste paal maar zonder richting aan de bal te geven



11

Genk versiert nu toch al z'n 4e corner van deze partij. De Limburgers zijn veel gretiger aan de partij begonnen



9

Paintsil is snel, dat weten ze achterin bij Union nu ook opnieuw. Heynen ziet dat hij zich op gang trekt en steekt de Ghanees ertussen. De hoek is echter heel scherp en er staat niet meteen iemand voor doel. Hij probeert het dan maar zelf maar Moris laat zich niet verrassen



8

Moris komt ver uit om een diepe pass eruit te halen en dat lukt ook net



7

Een crosspass van Munoz gaat aan iedereen voorbij



5

Cuesta twijfelt en Boniface profiteert. Hij steekt diep naar Vertessen en die kan de 0-1 maken maar Vandevoordt toont zich de sterkste



1

KRC Genk - Union SG: 0-0





1

Samatta krijgt na anderhalve minuut al een ferme kans. Hij draait weg van zijn man en trapt maar te centraal en Moris kan het schot tegenhouden



KRC Genk: Mark McKenzie - Gerardo Arteaga - Mbwana Ally Samatta - Bryan Heynen - Mike Trésor Ndayishimiye - Patrik Hrosovský - Daniel Munoz - Maarten Vandevoordt - Joseph Paintsil - Bilal El Khannouss - Carlos Cuesta

Bank: Mujaid Sadick Aliu - Ouattara Aziz - Nicolas Castro - Yira Collins Sor - Anouar Ait El Hadj - Rasmus Carstensen - Tobe Leysen - Angelo Preciado



Union SG: Bart Nieuwkoop - Victor Okoh Boniface - Jean Thierry Lazare Amani - Simon Adingra - Christian Burgess - Teddy Teuma - Yorbe Vertessen - Senne Lynen - Siebe Van Der Heyden - Anthony Moris - Ismaël Kandouss

Bank: Oussama El Azzouzi - Guillaume François - Lucas Pirard - Cameron Puertas - Koki Machida - Gustaf Nilsson - Loïc Lapoussin