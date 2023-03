Eerst is er Club Brugge-Standard, de strijd om plaats 4. Daarna volgt met RC Genk-Union een clash tussen nummers 1 en 2 in het klassement.

8 punten scheiden Racing Genk en Union SG in het klassement. Dat zijn er wel wat maar kunnen zo als sneuw voor de zon verdwenen zijn. Stel dat Union straks wint, is het verschil nog amper 5 punten. Doe daar de halvering van de punten bij en het is opnieuw extreem spannend in de play offs.

Dus RC Genk zal de achtervolgers nog zo veel mogelijk af moeten houden voor de start van de play offs. De vorige keer dat ze die opdracht kregen, verloren ze 0-1 van Antwerp en met een gelijkspel in de derby tegen STVV hebben ze er geen goede generale repetitie opzitten.

Bij Union hebben ze net een Europese verplaatsing in Berlijn achter de rug. De Brusselaars kwamen dre keer op voorsprong maar speelden toch nog 3-3 gelijk tegen Union Berlijn. Daarna waren er problemen met het vliegtuig waardoor de Unionisten een dag later pas opnieuw huiswaarts konden keren.

Niet de meest ideale omstandigheden om een topper voor te bereiden maar de kans bestaat wel dat Karel Geraerts kapitein Teddy Teuma recupereert.