KV Mechelen en STVV boekten een heel verschillende uitslag in hun duels tegen Antwerp en Genk. Afwachten of het elan van vorig weekend verder wordt gezet, of KVM zich kan herpakken.

De euforie die in het Mechelse kamp heerste na het bereiken van de bekerfinale, heeft inmiddels plaats gemaakt voor realisme. Daar zorgt een 5-0-verlies tegen de opponent uit die bekerfinale nu eenmaal voor. Defour pleitte mea culpa. Al was de vaststelling dat zin ploeg nog niet zo ver stond als verwacht ook een prik naar zijn spelers. Laat Malinwa in eigen huis weer een heel ander gelaat zien, zoals dit seizoen al vaak het geval was?

Tegenovergestelde aanpak

Sint-Truiden deed het tegenovergestelde van KV Mechelen: zijn voet zetten tegen een topclub in plaats van zich naïef laten inpakken. De Truienaars kregen ook kritiek voor hun viriele spelwijze. Het was inderdaad soms over het randje, maar STVV hield zo wel een punt over aan de Limburgse derby. Voor de tweede keer dit seizoen niet verloren van rivaal Genk: het moet als springplank dienen om zich te lanceren voor een sterk seizoensslot.

KV Mechelen moet het stellen zonder geblesseerden Walsh, Bolingoli en Schoofs. Mrabti is twijfelachtig. Bij STVV is het dan weer door de schorsing van Bauer en Boya dat er gepuzzeld moet worden. Voorts ligt ook nog Leistner in de lappenmand. Volg KV Mechelen - STVV deze namiddag vanaf 16u live op Voetbalkrant.com.

