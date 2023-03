LIVE: Antwerp domineert tegen Seraing

Seraing ontvangt Antwerp. Op papier is dat een gemakkelijke klus voor Antwerp, maar voor Seraing is het een van de laatste kansen om zich alsnog te redden.

Voor Seraing begint het een bijna uitzichtloze situatie te worden. Met nog 6 wedstrijden te gaan, moet het nog 7 punten inhalen. De thuiswedstrijd tegen Antwerp is dus een van hun laatste kansen om operatie redding nog als realistisch doel te hebben. Er zijn gemakkelijkere thuiswedstrijden om een doel in leven proberen te houden. Verlies betekent een achterstand van 7 punten (of nog meer) met nog 5 wedstrijden te gaan en dat met een loodzwaar programma.

Antwerp kan zich bij winst quasi verzekeren van play-off 1. Het heeft dan 15 punten voorsprong op Gent en Standard die zondag nog moeten spelen. Met nog 5 wedstrijden te gaan zou er dan nog veel moeten gebeuren om Antwerp alsnog niet in play-off 1 te zien.