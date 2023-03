KVC Westerlo speelt vanavond om 18u15 in eigen huis tegen KV Kortrijk. De Kemphanen gaan na de nederlaag op bezoek bij Standard opnieuw op zoek naar punten om hun play-offambities nog eens extra in de verf te zetten.

Stiekem hoopten ze bij Westerlo met drie punten huiswaarts te keren na hun bezoek in Luik, maar de Rouches van Standard wisten de Kemphanen uiteindelijk toch met 2-0 te verslaan. Geen man over boord bij Westerlo, want ze staan nog steeds op een knappe zevende plek. Wie in het begin van dit seizoen gezegd had dat de nieuwkomers in eerste klasse na 28 speeldagen slechts vier punten achterstand zouden tellen op het grote Club Brugge en een plekje in de Champions' play-offs zouden we allemaal gek verklaard hebben, maar toch is het vandaag de dag de realiteit. Met mooi voetbal wisten de Kemphanen dit seizoen echt al indruk te maken in eerste klasse, en dat zullen ze vanavond tegen KV Kortrijk opnieuw proberen te doen.

In de heenwedstrijd verloor Kortrijk in eigen huis met 0-2 van Westerlo na doelpunten van Nicolas Madsen en Nene Dorgeles. Toch zullen de Kerels er alles aan moeten doen om toch met punten terug te keren naar West-Vlaanderen. De mannen van Bernd Storck staan momenteel op een veilige plek in het klassement, maar tellen slechts vier punten meer dan KV Oostende & Zulte Waregem, die tot nu toe in de degradatiezone vertoeven. Met nog wedstrijden tegen Club Brugge, Antwerp en Union zal deze wedstrijd dus wel echt met stip aangeduid staan in de agenda bij de Kortrijkzanen. Benieuwd wat dat voor voorwerk zal geven, volg het vanavond vanop de eerste rij live bij Voetbalkrant!