Zulte Waregem zit volop in een degradatiestrijd verwikkeld, KAA Gent is in strijd voor play-off 1. En dus wordt het interessant om zien wat ze tegen elkaar gaan laten zien aan de Gaverbeek.

Hein Vanhaezebrouck zal nog steeds moeten puzzelen door diverse onbeschikbaarheden. Bovendien is het programma hels, met drie wedstrijden in zeven dagen.

"We hebben 45 moeten moeten ploeteren tegen Basaksehir, onderschat dat niet. En het zal ook snel weer woensdag zijn voor de match in Turkije", aldus de coach van Gent.

"We zitten in spelersnood, dus het is niet makkelijk om hiermee om te gaan. We willen zoveel mogelijk mensen fit krijgen. Er zijn nog probleem- en twijfelgevallen." Fofana? Kums? Het wordt afwachten tot zondagnamiddag zelf vermoedelijk.

Alles mogelijk

Bij Zulte Waregem maken ze zich niet te veel illusies, bij monde van Mbaye Leye: “Als je spelers zoals Depoitre en Odjidja op de bank kan laten, weet je dat Gent een team heeft dat barst van de kwaliteit", klinkt het op de webstek van de club.

"Het is aan ons om zondag iets uitzonderlijk te verwezenlijken, net zoals KV Oostende dat afgelopen weekend de maat nam van Club Brugge. Alles is mogelijk in het voetbal."

