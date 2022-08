Volg Anderlecht-Seraing hier vanaf 18u30

Anderlecht heeft de slechte prestatie tegen Cercle Brugge reeds in Estland doorgespoeld. Tegen Seraing willen ze die lijn doortrekken in de competitie.

Felice Mazzu heeft alvast niet veel opties meer op de rechter wingback. Zowel Ishaq als Murillo zijn nog geschorst en dus zal Noah Sadiki daar waarschijnlijk zijn plaats krijgen. Als hij helemaal hersteld is natuurlijk. Anders komt Sardella nog in aanmerking.

Op het middenveld is het ook nog afwachten voor wie Mazzu zal kiezen. Arnstad maakt een goede beurt tegen Paide en ligt in de balans met Ashimeru. Marco Kana zit deze keer wel in de selectie, maar Trebel lijkt nog altijd de voorkeur te krijgen.

Wie er niet bij zijn: Bart Verbruggen en Ait El Hadj. De eerste heeft nog wat last, de tweede is een sportieve keuze.