Volg Charleroi-KV Oostende hier vanaf 18u15

Charleroi en Oostende hebben beide al één keer kunnen winnen. Aan de Kust hopen ze aan de boorden van de Samber nog wat punten te kunnen sprokkelen om niet onder druk te komen staan.

Bij Oostende ontbreken Capon (kuit), Katelaris (adductoren), Hornby (knie), Musayev (hamstring) D’Arpino (ligamenten) en Kvasina (knie). Duncan, Boonen, Osifo, Koziello, McGeehan en Stiers werden niet geselecteerd.

Er hoeven dus niet al te veel veranderingen verwacht worden van Yves Vanderhaeghe. Mogelijk komt Makhtar Gueye wel in het team. De nieuwe doelman Phillips is door administratieve problemen nog niet speelgerechtigd en dus mag Guillaume Hubert bewijzen dat hij de concurrentiestrijd kan winnen.

Charleroi-coach Edward Still weet dat hij de omschakeling bij Oostende zal moeten lamleggen. "We weten dat we op ons beste niveau moeten zijn om met ons voetbal kansen te creëren. Ook zij zijn sterk in de transities. Als we dat kunnen domineren, hebben we alle kans om te winnen."