Volg Club Brugge - Zulte Waregem LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Club Brugge en Zulte Waregem openen vrijdagavond de derde speeldag. Beiden hopen ze terug te slaan na een nederlaag. Voor de ene ploeg is dat al meer een must dan voor de andere.

Het is redelijk duidelijk dat de meeste druk bij Club Brugge ligt. Die uitschuiver aan de Kehrweg: dat verwacht je niet meteen van een ploeg die drie jaar na mekaar de titel pakte. In allebei de vorige competitiematchen gaf blauw-zwart te veel kansen weg: dat is pijpunt nummer 1. Als Mignolet vrijdag de 0 zou kunnen houden, zou dat een ferme opsteker zijn. Voorin loopt er met Jutglà wel een lichtpunt rond.

Reden tot optimisme bij Essevee

Zulte Waregem verloor op de vorige speeldag met 1-0 op de Bosuil. Antwerp uit, Club uit: dat zijn geen cadeaus. Het spel van Essevee was wel best aardig en het had ook al zonder problemen Seraing opzij gezet. De eerste indruk die Zulte Waregem nalaat, is dat het wel eens een veel betere campagne kan draaien dan vorig seizoen. Een stunt in Jan Breydel zou die indruk enkel bevestigen.

Beide ploegen hebben met enkele afwezigheden te maken. Bij Club Brugge geen Buchanan, Nusa en natuurlijk nog geen Rits, die aan het revalideren is. Zulte Warege mist door blessure dan weer Derijck, Sörmo en De Buyser. Miroshi is geschorst.

