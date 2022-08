GNKEUP: Hrosovsky zet Genk opnieuw op dubbele voorsprong

Ondanks de woelige transferperiode voetballen ze bij Racing Genk aardig voetbal. Na het verlies bij Club Brugge op de openingsspeeldag volgde een mooie overwinning tegen Standard. Als de Limburgers zaterdagnamiddag kunnen winnen van Eupen, hebben ze hun wagonnetje bovenaan helemaal aangehangen.

RC Genk

Onuachu maakt opnieuw zijn opwachting in de selectie van Wouter Vrancken en dat is maar goed ook. Cyriel Dessers, met 3 doelpunten uit 2 wedstrijden topschutter in de Jupiler Pro League, zou namelijk volgende week naar het Italiaanse Cremonese trekken.

Ondanks het vertrek van veel spelers is het langs de inkomende kant nog zeer rustig in Genk. Enkel Nicolas Castro maakte de oversteek vanuit Argentinië. Het scoutingnetwerk van De Conde is zeer uitgebreid in Zuid-Amerika want zo zou hij nog een Argentijnse spits en verdedigers willen kopen vanuit Latijns-Amerika.

Eupen

Op het veld is er van de lastige transferperiode weinig te merken. Trésor lijkt eindelijk zijn draai gevonden te hebben en met El Khannous was er vorige week tegen Standard de ontbolstering van een jeugdproduct. Toch is de spoeling wat dunnetjes om lang mee te doen bovenaan.

Bij Eupen is elk punt mooi meegenomen. Op de openingsspeeldag gingen ze met 3-1 onderuit tegen Charleroi en leken de analisten gelijk te krijgen met te zeggen dat de Panda's weleens degradatiekanditaat 1 konden zijn. Maar vorige week won Eupen wel aan de Kehrweg tegen landskampioen Club Brugge. Drie welgekomen punten en meteen ook een voorgift van drie punten op die andere degradatiefavoriet Seraing.

De zege tegen Club heeft Eupen misschien wel vertrouwen gegeven om met een open vizier naar Genk te trekken. Prevljak is een spits die altijd in de gaten gehouden moet worden en dat zal Vrancken dan ook maar beter hebben meegegeven in de tactische voorbeschouwing.