Spanning in Guldensporenstadion: "Uitgaan van eigen sterkte tegen heel sterke tegenstander" vs "Hij heeft zijn excuses aangeboden"

Op zaterdag staan er opnieuw vier wedstrijden op het programma in de Jupiler Pro League. Wie doet daarin de beste zaken? Ook op de wedstrijd in Kortrijk zal een vergrootglas staan.

"We hebben na deze wedstrijd nog zware wedstrijd voor de boeg met Union, Club Brugge en Standard, maar we willen eerst en vooral deze wedstrijd winnen", beseft Karim Belhocine op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met STVV.

"We willen uitgaan van onze eigen kracht, tegen een heel sterke tegenstander met heel veel grinta. STVV is een sterk collectief met snelheid voorin en kracht achterin."

Het wordt de 50e keer dat beide ploegen elkaar treffen, Amine Benchaib is geschorst na zijn uitsluiting op bezoek bij Seraing.

11x ongeslagen

STVV van zijn kant is al van 28 januari ongeslagen in de Jupiler Pro League - dat zijn elf wedstrijden op rij. In Kortrijk willen ze er daar twaalf van maken - vorig jaar werd in het Guldensporenstadion met 1-3 gewonnen.

Gianni Bruno maakt mogelijk zijn debuut in de spits bij STVV, nadat hij tegen Gent niet mocht meespelen. ook Bauer zit na transferkoorts opnieuw in de selectie. Hij bood zijn excuses aan de coach aan, gaf die mee op zijn persconferentie.

