Volg KV Mechelen - Union SG vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Na de stunt tegen Rangers moeten ze bij Union met hun hoofd in de wolken lopen. KV Mechelen daarentegen zit in een heel andere situatie. Wie van deze twee Belgische clubs trekt aan het langste eind in het onderlinge duel?

KV Mechelen is defensief nog steeds kwetsbaar en nog geen enkele aanvallend ingestelde speler heeft al een doelpunt achter zijn naam. Dat is de conclusie na de 0 op 6 van Malinwa. In een seizoen met drie zakkers is dat al voldoende voor voorzichtige ongerustheid. Een thuiszege tegen Union zou die voor een stuk al kunnen wegnemen. Vorig seizoen was KV de enige ploeg die thuis won van de Brusselaars in de reguliere competitie.

Het Europese verhaal

Ondertussen is er in Mechelen wel heel wat veranderd. Bij Union ook wel, al lijkt het er momenteel niet op. Het sprookje is nog altijd aan de gang: Glasgow Rangers werd met 2-0 weer naar huis gestuurd. De return komt er dinsdag alweer aan. Het is de vraag of ze bij Union niet vooral met het Europese verhaal bezig zijn. Dat ze bij USG over de kwaliteit beschikken om ook in Mechelen te winnen, staat echter buiten kijf.

Na drie weken aan de kant te hebben gestaan, is Malede weer aan het trainen. Wellicht stelt de ex-speler van AA Gent het dit weekend nog wel met een plek op de bank. Shved viel dan weer uit op training en vergezelt Bijker, Mrabti, Wouters en Da Cruz in de lappenmand. Bij Union moet Karel Geraerts het dit weekend doen zonder Eckert Ayensa en Machida.

Kan u de uitslag van KV Mechelen - Union SG correct voorspellen? Waag dan zeker uw kans bij BETFIRST! Een zege van Union levert 2,15x uw inzet op. Bij een overwinning van KVM is het 3,45x uw inzet en bij een gelijkspel zelfs 3,80x uw inzet!