LIVE: Standard op rozen na twee penaltydoelpunten Amallah

Toegegeven, we hadden niet verwacht dat Standard na 2 speeldagen mee bovenaan zou draaien. Maar met een 1/6 staan de Rouches voorlopig wel voorlaatste in het klassement; De troepen van Ronny Deila gaan zondagnamiddag dan ook op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen.

Dat ene puntje uit twee wedstrijden kwam er in extremis na een gelijkmaker tegen AA Gent in het slot met 10 man. Het was vooral een beloning voor de werklust van de Rouches en zadelde de Buffalo's meteen een kater op. Vorige week ging Standard kansloos met 3-1 tenonder bij Racing Genk.

"Het is een belangrijke wedstrijd. We willen meer kansen creëeren dan vorige zondag en onze eerste thuisoverwinning pakken", klinkt het bij Deila op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Standard was vorig jaar op de dool maar Wouter Vrancken zei het vorige week nog dat er weldegelijk een verschil is tussen de ploeg van dit jaar en vorig jaar. "Nu zie je een duidelijke lijn in hun spel", zei hij met een lichte sneer naar de vorige coaches van de Rouches.

Bij Cercle Brugge trekken ze met vertrouwen naar Luik. Op de openingsspeeldag werd er nog verloren van Westerlo maar daarna volgde een verdiende overwinning tegen Anderlecht. Trainer Dominik Thalhammer is klaar om in Sandard de strijd aan te gaan. "We moeten met veel energie en kracht spelen.Standard is een zeer gestructureerde ploeg met vaak gelijkaardige elemanten zoals wij met een zeer strakke 4-2-3-1. Als we klaar zijn voor de counterpressing met snelle opbouw, maken we een goede kans", besluit hij.