51

Muja kan zijn hoofd net niet goed genoeg tegen een voorzet van Balikwisha zetten. Dit zijn twee 100% kansen op een minuut tijd voor Antwerp!



50

Ekkelenkamp mag nog eens een corner trappen en niemand kan aan de bal waardoo de bal voor de voeten van Kerk botst. De Nederlander vuurt een schot af dat wild over gaat



49

Bayo schuift uit bij zijn schot vanop afstand maar de bal vliegt nog wel gevaarlijk richting doel. Uiteindelijk kan Butez toekijken hoe het schot over gaat



46

Kan Antwerp terug in de wedstrijd komen? Ze proberen het in de tweede helft alleszins met dezelfde 11



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Antwerp doet de netten trillen maar Verboomen had al gefloten voor buitenspel, correct overigens



41

Hier had Kerk toch beter moeten doen. In plaats van vol uit te halen of de bal voor te zetten naar één van de 4 ploegmaats voor doel, trapt hij met de buitenkant van zijn voet slapjes naar doel. Koffi pakt makkelijk



39

Antwerp komt nu toch echt wel opzetten en versiert op korte tijd enkele corners. De bal botst nu door tot bij Kerk maar die wordt net genoeg gehinderd waardoor hij niet kan afwerken



36

Gele kaart voor Hervé Koffi

Verboomen had de doelman al gewaarschuwd maar die blijft zijn tijd nemen



36

Balikwisha wil Koffi verrassen met een schot vanuit een schuine hoek. Maar Koffi lag paraat aan zijn eerste paal en kon het schot naast zien gaan



34

Muja heeft veel ruimte en krijgt de bal dan ook van Ekkelenkamp. De Kosovaar wil in één tijd het leer rond Koffi draaien maar besluit naast



34

Van Bommel heeft geroteerd voorin trouwens. Muja is naar links opgeschoven, Kerk naar rechts en Balikwisha staat centraal



33

Keita komt tot een schotje aan de rand van de 16 maar dit is echt te zwak om Koffi te bedreigen



31

De eerste grote kans voor Antwerp! Kerk en Balikwisha combineren erdoor en die eerste kan uiteindelijk ook voorzetten. Ekkelenkamp zet zijn voet tegen de bal aan de eerste paal maar Koffi brengt redding



30

Balikwisha duikt naar binnen en trapt. Koffie ziet het leer een metertje over zijn doel gaan



29

Het gaat moeizaam bij Antwerp en Charleroi kan gevaarlijk zijn in de omschakeing. Hosseinzadeh pikt de bal op en rukt op naar voor. Uiteindelijk worrdt zijn schot geblockt



25

Bataille gaat neer aan de rand van de 16 en bij Antwerp willen ze een strafschop maar maar Verboomen wuift het protest weg. Het zou bovendien ook niet in de 16 geweest zijn



24

Die wordt kort genomen en gaat dan aan de eerste paal verloren



24

Balikwisha ziet zijn hoekschop afgeblockt worden, corner voor Antwerp



23

Pacho verdedigt goed op Bayo en speet Butez aan. Antwerp kan weer opbouwen



21

Wat nu, Antwerp? Op de televisie zagen we net een beeld van Stengs en Janssen in de tribune. Kan de Great Old de situatie omkeren zonder de twee Nederlandse sterkhouders?



19

Mbenza duikt met veel snelheid op in de 16 van Antwerp en legt achteruig. Hij bereikt geen ploegmaat, Bataille werkt weg



15



Doelpunt van Youssouph Badji (Adem Zorgane)

Er ligt plots heel veel ruimte voor Charleroi in de omschakeling. Ze gaan niet overhaast te werk en zoeken de vrije man. Zorgane zet voor richting de vrijstaande Badji. Die kopt onhoudbaar voorbij Butez



13

Antwerp combineert knap rond de 16 van Antwerp. Uiteindelijk legt Muja de bal achteruit tot bij Vermeeren maar Ilaimaharitra haalt het schot er in extremis nog uit



11

Enkele minuten geleden kwam Balikwisha in de 16 druk zetten. Koffi grabbelde naast de bal en via de arm van Tchatchoua kon Koffi de bal terug in zijn handen nemen... Verboomen oordeelt: Géén strafschop!



11

Wat nu? Verboomen wordt naar het VAR-scherm geroepen maar het is heel onduidelijk om te weten waarover het gaat? Een penalty voor Antwerp, een rode kaart?



8

Koffi komt ver uit om een vrije trap van Ekkelenkamp weg te boksen. Even later botst de bal tot bij De Laet aan de 16. Zijn schot is niet meer dan een opwarmertje voor de Charleroi-doelman



7

Balikwisha kan geen vervolg geven aan zijn actie op de linkerflank en geeft de bal weg. Maar de bezoekers kunnen niet profiteren



5

In het bezoekersvak is het nu wel heel donker geworden. De fans hebben enkele zwarte rookbommen afgestoken en we zien ook wat flitsen uit het vak komen



2

Het wordt uitkijken hoe Kerk de geblesseerde Janssen vervangt in de spits bij Antwerp. Charleroi kan bij puntengewin dan weer een gooi doen naar een onverhoopte 8e plaats



1

De bezoekers hebben afgetrapt



1

Antwerp - Charleroi: 0-0





Antwerp: Jean Butez - Ritchie De Laet - Gyrano Kerk - Michel Ange Balikwisha - Arbnor Muja - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Zeno Van Den Bosch - Jelle Bataille - Arthur Vermeeren - Pacho William

Bank: Alhassan Yusuf - Samuel Vines - Gaston Avilla - Ortwin De Wolf - Christopher Scott - Kobe Corbanie - Abderahmane Soussi



Charleroi: Stefan Knežević - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Issouf Vakoun Bayo - Youssouph Badji - Hervé Koffi - Stelios Andreou - Damien Marcq - Marco Ilaimaharitra - Jackson Tchatchoua - Amirhossein Hosseinzadeh

Bank: Valentine Ozornwafor - Martin Delavallee - Josué Doké - Adrien Bongiovanni - Daan Heymans - Roméo Monticelli - Mehdi Boukamir