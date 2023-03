LIVE: Cercle Brugge oververdiend op voorsprong, Genk in de problemen?

Bij Genk is de teleurstellende nederlaag van afgelopen zondag tegen Union amper verwerkt, maar de Mijnploeg moet vanavond alweer vol aan de bak op verplaatsing bij Cercle Brugge.

Genk verloor zondag pijnlijk in eigen huis tegen Union. De koploper van de Jupiler Pro League had de kansen om de drie punten thuis te houden, maar uiteindelijk ging de volle buit mee naar Brussel. Veel tijd om te treuren was er niet, want Genk moet vanavond al opnieuw aan de bak. Op verplaatsing bij Cercle Brugge zal de ploeg van Wouter Vrancken ongetwijfeld de rug willen rechten met een overtuigende zege. “Iedereen is 100% gemotiveerd. Als speler doe je niets liever dan gewoon voetballen en tonen wat je in huis hebt, zeker na een nederlaag. De drang is groot om opnieuw met de drie punten aan te knopen”, verzekerde de coach van Genk op de persconferentie.

Cercle Brugge speelde ook afgelopen weekend. Op bezoek bij Anderlecht gingen ze met 2-0 de boot in en zagen ze Kévin Denkey met rood van het veld gestuurd worden na een domme overtreding op Vertonghen. Coach Miron Muslic zal zijn jongens ongetwijfeld nog eens extra op scherp gesteld hebben na de nederlaag in Brussel. Momenteel staat de Vereniging op een knappe achtste plek die recht geeft op een plekje in de Europe play-offs. Echter voelen ze Anderlecht & OHL op één puntje en Charleroi op twee punten achter hen aanhollen. Kan de Vereniging een nieuwe overwinning voor koploper Genk nog een tijdje langer uitstellen? Volg de wedstrijd live op Voetbalkrant vanavond vanaf 20u45!