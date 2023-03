In de strijd om play-off 1 wil Club Brugge de volle buit pakken tegen KV Kortrijk, terwijl het voor de Kerels in de strijd tegen degradatie ook een belangrijk duel is en wordt. Volg het hier LIVE en op de voet!

33' 44"

31



Doelpunt van Abdelkahar Kadri



31

Halfuur ver en het is Kortrijk dat op voorsprong komt.

29

Diepe bal op Loncar, maar net niet goed uitgespeeld. Even later een afgeweken schot, Kortrijk blijft opzetten.

27

Odoi zet zich door, maar hij wordt afgefloten voor een fout op Loncar.

24

Vanaken te lang op Lang, maar die kan uiteindelijk toch nog Meijer vinden. Vandenberghe duikt goed in de voeten en weg kans.

23

Halfweg de eerste helft. Het is Kortrijk dat nu eigenlijk de bakens aan het verzetten is gek genoeg.

20

En nu is er een schotje van Avenatti dat weinig gevaar oplevert voor Mignolet.

17

Bij Kortrijk claimen ze een elfmeter, maar ref en VAR gaan er niet op in.

14

De verschroeiende beginfase is al wat gaan liggen, zoveel is duidelijk.

11

Schot vanaan de rechterkant, Spileers moet redden op de lijn.

9

Aan de overkant ook een keertje Kortrijk. Avenatti half vanuit de draai, weinig kracht op dat schot.

6

Kortrijk wordt onder druk gezet. Lang tot bij Vanaken, die Rits vindt. Het schot schuift naast.

3

Sylla met een halve kopbal op een eerste corner. Meteen druk op de ketel!

1

KV Kortrijk - Club Brugge: 0-0



1

De bal rolt in Kortrijk.

KV Kortrijk: Tom Vandenberghe - Tsuyoshi Watanabe - Abdelkahar Kadri - Felipe Avenatti - Martin Wasinski - Dion De Neve - Nayel Mehssatou - Kristof D'Haene - Stjepan Loncar - Joao Silva - Massimo Bruno

Bank: Christalino Atemona - Dylan Mbayo - Billal Messaoudi - Maxim Deman - Pape Habib Gueye - Martin Regáli - Satoshi Tanaka



Club Brugge: Jorne Spileers - Denis Odoi - Ferran Jutgla - Noa Lang - Bjorn Meijer - Tajon Buchanan - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Mats Rits - Casper Nielsen - Abakar Sylla

Bank: Josef Bursik - Raphael Onyedika - Brandon Mechele - Roman Yaremchuk - Senne Lammens - Cisse Sandra

Vooraf

Rik De Mil kiest opnieuw voor Spileers centraal achterin. De geblesseerde Mata wordt vervangen door Odoi. Kadri en Loncar zijn de nieuwe namen bij De Kerels, Selemani is out.