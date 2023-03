Het zat er weer tegen tussen STVV en de VAR: de Truienaars voelden zich vorige speeldag benadeeld en dat was niet voor het eerst dit seizoen. Reageren ze dit weekend met een overwinning?

Dat zou wel moeten, want de Kanaries krijgen Seraing over de vloer en dan kan dus enkel vrede genomen worden met een driepunter. De jongste prestaties waren niet slecht, want STVV pakte een punt tegen Genk en lag niet onder in Mechelen.

Zaterdagavond moet blijken of de spelers die betwistbare penalty verwerkt hebben en zich niet laten afleiden door eventuele beslissingen. Hiervoor is de match van dit weekend te belangrijk. Als het zelf wint en de uitslagen op de andere velden vallen enigszins mee, kan Sint-Truiden mathematisch zeker zijn van het behoud.

Degradatiestrijd

Dat is iets waar ze bij Seraing enkel maar van kunnen dromen. De Luikenaars hebben zelf inmiddels ook wel door dat ze de degradatiestrijd wellicht niet zullen overleven. Hun doel is vooral nog om die laatste plek te vermijden. Het mist wel Galje, Bernier en Tremoulet. Langs Truiense kant ontbreekt Leistner.

Volg Sint-Truiden - Seraing vanavond vanaf 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM.