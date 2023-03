LIVE: Wat kan Zulte Waregem nog in de tweede helft?

Zulte Waregem nam deze week dan toch afscheid van Mbaye Leye. Nieuwe coach D'hollander krijgt met een bezoek aan Standard wel meteen een lastige opdracht.

Met slechts 4 op 24 in de laatste acht wedstrijden greep het bestuur van Zulte Waregem nu toch in. Mbaye Leye werd aan de deur gezet, beloftecoach Frederik D’Hollander neemt samen met Davy De fauw over voor de laatste vijf wedstrijden.

D'hollander moet in de laatste vijf wedstrijden nog minstens vier punten goedmaken op de 15 de plaatste in het klassement, te beginnen tegen Standard. "Standard is een team dat dit seizoen hoogtes en laagtes kent, maar als ze goed zijn, is het bij momenten indrukwekkend", schat D'hollander de Rouches in.

Standard moest vorige week de rol wat lossen voor de top vier na de 2-0 nederlaag tegen Club Brugge. De Rouches staan wel nog altijd maar op vier punten van de top vier.

In de laatste vijf duels tussen wonnen Standard en Zulte Waregem elk twee keer en speelden ze ook één keer gelijk. Zulte Waregem won ook de laatste verplaatsing naar Luik, in december 2021 werd het 0-1. De laatste thuiszege van Standard tegen Essevee dateert alweer van augustus 2019, het werd toen 4-0.