Union speelt net voor de interlandbreak tegen KV Mechelen. Met een zege kan het op 3 punten van leider RC Genk komen.

Na een wat mindere periode zit Union opnieuw in de goede flow. Het pakte een belangrijke zege op het veld van RC Genk en plaatste zich voor de kwartfinales van de Europa League. Tegen KV Mechelen willen ze die goede lijn doortrekken en zo de interlandbreak goed ingaan. Trainer Karel Geraerts kan over een bijna volledige kern beschikken. Enkel Burgess is geschorst en Yorbe Vertessen wordt preventief aan de kant gehouden.

KV Mechelen is al het hele seizoen wisselvallig en liet dat de voorbije weken meermaals zien. Het won 2 keer in de voorbije 3 wedstrijden, maar tussendoor was er de non-match tegen Antwerp. Tegen Union willen ze zoiets niet meer laten gebeuren om zeker niet met een slecht gevoel de interlandbreak in te gaan. Daarvoor kan Steven Defour nog altijd niet op Schoofs, Walsh en Van Hoorenbeeck rekenen. Ze zijn nog steeds geblesseerd.