Cercle-Kortrijk wordt op het scherpst van de snee: "Cercle bouwt niet op, ze spelen met lange ballen"

Cercle Brugge moet deze namiddag winnen van KV Kortrijk om nog aanspraak te maken op de top acht. KVK is relatief zeker van het behoud, maar zou graag nog één zege pakken om helemaal zeker te zijn.

Bij Cercle is Denkey geschorst, hij wordt vervangen door Yann Gboho. Voor de rest hoeven er niet veel veranderingen verwacht te worden. Miangue, Kehrer, Utkus en Sousa zijn wel nog geblesseerd.

“Kortrijk is een ploeg die net als ons intensief voetbal speelt. Dat is een goede zaak, want zo’n wedstrijden liggen ons wel. Zeker als we thuis spelen en de energie van onze supporters overslaat op de spelers zijn we moeilijk te kloppen", aldus coach Miron Muslic.

Kortrijk kan op nagenoeg zijn volledige kern rekenen en hoopt zich na dit weekend helemaal veilig te voelen. "Cercle speelt niet vanuit de verdediging, ze bouwen niet op, nee, ze verzetten het wedstrijdbeeld continu met lange ballen. Tegen Cercle is het altijd vechten. Om de eerste bal en om de tweede bal", aldus Bernd Storck.

“Daarom heb ik mijn spelers gewaarschuwd: het wordt een mentale zaak. Ze moeten klaar zijn om te reageren op de tactische aanpak van Cercle, op duels één-tegen-één.

