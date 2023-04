Anderlecht onder druk Am Kehrweg: dit wordt de vervanger van Verschaeren

Eupen heeft de punten nodig om uit de degradatiezone te blijven, Anderlecht om in de top acht te geraken. De belangen zijn groot vandaag Am Kehrweg.

Anderlecht recupereerde wel Islam Slimani, maar de kans dat de spits start, is bijzonder klein. Dat betekent dat waarschijnlijk Raman in de spits zal staan. En het is ook nog afwachten wie Riemer als vervanger van de geblesseerde Yari Verschaeren gaat zetten.

Aangezien dat hij met Diawara en Ashimeru al twee controlerende middenvelders zal zetten, heeft hij mogelijk de creativiteit van Refaelov vandaag nodig. En aangezien Killian Sardella er niet bij is, zal Moussa N'Diaye ook weer een kans krijgen.

Riemer wil echter ook Am Kehrweg domineren. "Daar hebben we het team voor. We moeten wel opletten voor hun counters en stilstaande fases, daar zijn ze goed in."

