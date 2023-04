LIVE: Club Brugge helemaal op rozen

78

En daar zijn de volgende drie wissels bij Club Brugge. Nog twee jonkies en Yaremchuk tussen de lijnen, Lang mag gaan rusten.



74

Ook bij Club Brugge een eerste wissel. Cisse Sandra krijgt een dik kwartier.



71

Storm met een gekruld schot, net naast de winkelhaak.



68



Doelpunt van Brandon Mechele





68

En plots is daar de 0-3 en zo zijn de boeken helemaal dicht voor Mechelen.



64

KV Mechelen blijft nu aandringen, maar ze komen vooralsnog niet in de buurt van Mignolet met écht scherpe kansen.



61

Gele kaart voor Jannes Van Hecke





61

Storm rukt op, zijn voorzet-schot gaat net voorlangs.



58

Defour grijpt in en komt met een dubbele wissel.



55

Thoelen met een volgende redding op een inzet vanop rechts. In de rebound kan ook Jutgla niet afwerken.



53

Mechelen moet iets verzinnen in deze tweede helft, maar tot op heden tonen ze zich onmondig. Meer dan een klein kopballetje van Hairemans zagen we nog niet in deze tweede helft.



49

Jutgla met een schot, maar de poppen gaan vooral aan het dansen bij de fans want De Cruz heeft een ferme tik gekregen.



46

De bal rolt opnieuw in Mechelen.



45+20

En zo gaan we rusten met 0-2 voor Club Brugge in Mechelen. Wat krijgen we na de pauze nog?



45+2

Nog een vrije trap voor Club Brugge, een makkelijke prooi voor Thoelen.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Mechelen monopoliseert de bal nu wel al even, maar ze raken niet in de buurt van Simon Mignolet.



40

Schotje Jutgla, maar hoog over.



38

We kabbelen stilaan richting rust. Krijgen we nog wat?



35

Dan toch een keertje Mechelen, maar het schot van dichtbij wordt nog afgeweken.



33

Het is allemaal wat matiger aan het worden. Club Brugge moet niet, Mechelen kan niet lijkt het voorlopig.



30

Halfuur ver, we blijven wat op onze honger zitten. Wanneer krijgen we nog eens wat?



26

Club Brugge blijft doorjagen en drukt Mechelen helemaal weg.



23

De poppen blijven ondertussen dansen rond en met Noa Lang, maar Mechelen gaat ondertussen wel iets moeten verzinnen.



20



Doelpunt van Noa Lang





20

En het is Noa Lang zelf die het laatste woord heeft. Hij kapt zich vrij en trapt mooi overhoeks via de paal de 0-2 binnen!



20

"Iedereen is bang van Noa Lang", prikken de bezoekende fans terug. Lekker sfeertje zo wel.



19

"Hij is te zwak voor Amsterdam", zijn de fans van Mechelen in hun krammen geschoten. Ze blijven gaan.



16



Doelpunt van Noa Lang (Penalty)





16



Penalty voor Club Brugge

Lang stuurt Thoelen de verkeerde kant uit. Daarna gaat hij de boel wat extra opstoken, de fans zijn niet tevreden zoveel is duidelijk.



16

De VAR komt niet tussen, Lang gaat achter de bal staan.



15

De VAR is het aan het bekijken. Het was een glijdende beweging en de bal was tegen de arm, maar betreft het de steunarm?



14

En plots gaat de bal op de stip voor handspel van Lavalée. Of gaat de VAR nog tussenkomen?



10

Neen, we zijn nog niet verwend in dit matchbegin.



7

Mechelen probeert hoog druk te zetten op de Brugse ketel. Voorlopig werkt dat ook prima.



4

KV Mechelen krijgt een foutje mee op de middenlijn. Tot op heden nog geen echte kansen.



1

KV Mechelen - Club Brugge: 0-0





1

De bal rolt. Club Brugge trapt de boel op gang.



18:26

Louis Neefs komt live "You'll never walk alone" zingen. Beide supporterscharen zingen uit volle borst mee.



KV Mechelen: Dries Wouters - Jannes Van Hecke - Geoffrey Hairemans - Julien Ngoy - Nikola Storm - Dimitri Lavalée - Yannick Thoelen - Kerim Mrabti - Boli Bolingoli Mbombo - Alessio Da Cruz - David Bates

Bank: Enock Agyei - Gaëtan Coucke - Iebe Swers - Rob Schoofs - Jordi Vanlerberghe - Ngal'Ayel Mukau - Bilal Bafdili



Club Brugge: Ferran Jutgla - Noa Lang - Raphael Onyedika - Tajon Buchanan - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Mats Rits - Casper Nielsen - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Clinton Mata

Bank: Denis Odoi - Josef Bursik - Antonio Nusa - Roman Yaremchuk - Senne Lammens - Cisse Sandra