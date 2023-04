Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers hebben een zware opdoffer gekregen, maar staan nog in de top 4. Daar willen ze uiteraard blijven en daar is een zege bij de hekkensluiter voor nodig.

Met nog vier competitiematchen te gaan is Seraing reeds zo goed als veroordeeld tot degradatie. De Luikenaars willen uiteraard zo lang mogelijk uitstellen dat dit een mathematische zekerheid wordt. Met een achterstand van acht punten op de eerste veilige plaats komt die zekerheid stilaan wel in het vizier.

Als het een puntje thuis kan houden, zou dat de illusie mogelijk minstens een weekje langer in stand kunnen houden. Gent kan dan weer enkel tevreden zijn met een driepunter. Het wipte over Club Brugge naar plek 4, maar het is uiteraard ook zaak om die positie in het klassement te behouden. Er is geen ruimte voor misstappen.

Leven na Ngadeu

Het onmiddellijke vertrek van sterkhouder Ngadeu in volle strijd voor een ticket voor de Champions' Play-offs is een zware klap. Een zege bij Seraing zou die al enigszins doorspoelen. Bij de thuisploeg ontbreken Galjé, Bernier en Tremoulet. Ba is twijfelachtig.

Langs Gentse zijde zijn PiÄ tkowski, Lemajić en Hjulsager dat. Godeau en Marreh zijn er zeker niet bij voor de Buffalo's dit weekend. Tissoudali is na een lange afwezigheid wel weer klaar voor de dienst. Volg Seraing - KAA Gent vanavond om 18u15 live op Voetbalkrant.com.

Een overwinning voor Gent levert u bij BETFIRST 1,39x uw inzet op. Draait deze match uit op een verrassing, dan vallen er pas helemaal zaakjes te doen! Een gelijkspel is goed voor 4,95x uw in zet, een zege van Seraing zelfs voor 9x uw inzet!