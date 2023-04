Union en STVV sluiten de 31e speeldag af. Union pakt maar best de punten met het oog op de titelstrijd, terwijl STVV zich bij een zege voor de play-off 2-plaatsen blijft mengen.

Union verkeerde voor de interlandbreak in de winningmood en pakte 9 op 9. Ook plaatste het zich voor de kwartfinales van de Europa League. De interlandbreak kan voor de nodige rust gezorgd hebben, om zo vol de laatste rechte lijn te kunnen starten en om Genk het vuur aan de schenen te blijven leggen. Union moet tegen STVV enkel de geschorste Burgess missen.

STVV kende net voor de interlandbreak wat mindere resultaten, maar er was toch nog een zege tegen Seraing. Dat kan hen opnieuw het vertrouwen gegeven hebben, om in de laatste weken weer goed aan te vatten. Een zege zou hen ook in de race voor play-off 2 houden. Anders zit hun seizoen er mogelijk op. Het kan tegen Union nog altijd niet op Leistner rekenen. Ook Fabinho is geblesseerd.