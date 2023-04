De interlandbreak is voorbij en de laatste eindsprint richting het einde van het seizoen is ingezet. Nog 4 speeldagen te gaan en heel wat ploegen moeten nog 4 wedstrijden vol aan de bak.

Promovendus Westerlo staat fier op de 6e plaats in het klassement. Play off 2 lijkt binnen te zijn voor de Kemphanen, al mogen ze daarvoor toch niet al te veel punten laten liggen. Als ze in Westerlo niet naar onder maar naar boven kijken, is er ook nog heel wat mogelijk.

Met nog een duel tegen onder ander Club Brugge in het verschiet lijkt Westerlo toch nog kans te maken op die top 4. Momenteel staan ze drie punten achter op KAA Gent maar zij moeten nog tegen Union. Als Westerlo de top 4 wil halen, mag het thuis tegen Charleroi geen punten laten liggen.

Een eenvoudige opgave is dat niet want de Zebra's zijn nog vol in de running voor de top 8. Het lijkt tussen Anderlecht, Charleroi en Standard te gaan voor dat laatste ticket. De drie clubs worden gescheiden door amper één punt verschil en dus is elk punt welkom. Al zal het voor Charleroi geen makkelijke opgave worden. In de laatste twee wedstrijden trekt Charleroi nog naar Standard en ontvangen ze leider Racing Genk.

In de heenwedstrijd leverde Charleroi-Westerlo alvast spektakel op met een 2-3 overwinning van Westerlo in de 89e minuut. Wie toen scoorde en er nu niet bij is, is de geschorste Maxim De Cuyper. Zal Westerlo zonder de wingback aan het langste eind kunnen trekken? Volg het straks LIVE bij Voetbalkrant.com