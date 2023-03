Zulte Waregem moet vanavond in eigen huis op zoek naar punten tegen Antwerp. Ze zullen de 31ste speeldag in de Jupiler Pro League op gang trappen om 20u45.

Het zal voor Frederik D'Hollander & Davy De fauw een hele opluchting geweest zijn dat ze te horen kregen dat Ruud Vormer opnieuw beschikbaar is bij Zulte Waregem. De Nederlander kreeg groen licht van de dokters, maar het is nog niet duidelijk of hij gaat spelen. Er komen na Antwerp nog drie levensbelangrijke duels aan voor Essevee, dat momenteel nog op degraderen staat. Er zullen punten gepakt moeten worden, maar of dat vanavond tegen Antwerp zal lukken valt natuurlijk te betwijfelen. Ze zullen het alleszins moeten stellen zonder Ciranni en Tambedou, want voor hen komt deze wedstrijd nog te vroeg. In de heenwedstrijd in juli bleef Zulte Waregem met lege handen achter. Antwerp won toen met het kleinste verschil na een doelpunt van Michel-Ange Balikwisha.

The Great Old verloor zijn laatste wedstrijd in eigen huis tegen Charleroi en zal tegen Zulte Waregem dus ongetwijfeld de rug willen rechten. Bij een overwinning vandaag zijn ze ook zeker van de Champions play-offs. Dat zal ongetwijfeld ook een extra motivatie zijn voor de Antwerpenaren. Momenteel staat Antwerp zes punten achter Union en moeten ze er acht achtervolgen op leider Genk. Met de play-offs in het vooruitzicht zullen de mannen van Mark Van Bommel nog een betere uitgangspositie willen uitlokken en dat kan door vanavond dus gewoon te winnen. Er is ook hoopgevend nieuws uit de Antwerpse ziekenboeg want Calvin Stengs, die uit was met een spierblessure, en Toby Alderweireld, die last had van hamstringproblemen, zullen beschikbaar zijn vanavond. Of we Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen vanavond zullen zien valt nog af te wachten, beide spelers zijn twijfelachtig. Volg de eerste wedstrijd van de 31ste speeldag live bij Voetbalkrant!