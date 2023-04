LIVE Anderlecht-Westerlo: Riemer kiest voor verwacht middenveld en Raman in de spits

Anderlecht ligt voorlopig weer uit de top acht nadat Charleroi gisteren won. Westerlo dreigt er ook uit te vallen bij winst van paars-wit. En of er iets op het spel staat in het Lotto Park deze middag.

Bij Anderlecht zitten ze in een goeie flow, maar de match tegen Eupen zorgde toch voor wat twijfels. Zeker het laatste halfuur. "Daar is over gesproken", zei Brian Riemer vrijdag. "Dit is ook een jonge groep en ze voelen de druk zeker."

Riemer kan wel rekenen op ervaren pionnen Islam Slimani en Lior Refaelov. Al lijkt er voor die laatste geen basisplek weggelegd. Kristian Arnstad deed het goed de voorbije weken en zou zijn kans krijgen.

Vooraan is het afwachten of Riemer voor Raman of Slimani kiest. Hij moet ook rekening houden met de midweekmatch tegen AZ.

