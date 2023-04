45+4

Een goede combinatie van Antwerp op de rechterflank .Uiteindelijk zet Muja voor maar de bal wordt in corner gewerkt



42



Doelpunt van Dino Hotič (Yann Gboho)

Alderweireld kan een bal niet helemaal wegwerken en zo blijft Cercle in balbezit. Gboho ziet goed dat Hotic de 16 is ingedoken en speelt de Bosniër perfect aan. Die mist niet oog in oog met Butez en zet de bezoekers op voorsprong!



42

Gele kaart voor Jesper Daland





41

Nu zit Janssen geveld op de mat. Het spel ligt opnieuw stil



40

Vermeeren duikt vaker en vaker de 16 in. Nu schuift hij de bal een meterte naast doel. De middenvelder moet nog altijd wachten op zijn eerste doelpunt



37

Via een hakje verschijnt Abu voor doel in de 16. Pacho gooit een tackle voor de bal waardoor de Cercle-speler niet vol kan uithalen. Nog een keertje kappen en uiteindelijk gaat de vlag nog omhoog voor buitenspel



34

Nu toch een beetje ruimte voor Arthur Vermeeren. De youngster haalt verschroeiend uit naar de bovenhoek, de bal gaat een metertje naast/over



33

Het spel ligt vaak stil. Soms voor kleine blessures, soms voor een vrije trap aan de middellijn. De vaart raakt er maar moeilijk in en dat wanneer de ruimte al zo klein is



32

Butez gaat goed neer want Abu verscheen plots voor hem op enkele meters voor doel.



29

Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen





28

Na een vrije trap wordt het leer opgepikt in de tweede zone door Cercle. Daland kan koppen op de voorzet maar te centraal om Butez te verontrusten



25

De Laet gaat eerst de combinatie aan met Muja en daarna met Stengs maar de laatste pass komt er niet uit. Jammer want De Laet zat al bijna aan de 16 van Cercle



22

We zijn halverwege de eerste helft en het is even geleden dat we nog een kans mochten noteren. Cercle raakt niet dicht bij de 16 van Antwerp en de thuisploeg is niet snel genoeg in het combinatiespel



17

Prachtig moment in het Bosuilstadion. Waar normaal gesproken enkel geapplaudisseerd wordt in de thuiswedstrijden voor de overleden Miguel Van Damme, kwam de foto van de ex-doelman van Cercle Brugge nu op het scherm in Antwerpen. Beide supportersclans verbroederen met gezangen en applaus. Ook scheidsrechter Van Driessche doet even mee



14

Cercle Brugge heeft nog niet veel kunnen tonen in het openingskwartier



9

Eén lange bal en Janssen is plots alleen weg want Majecki komt niet tussen. De doelman laat zich echter niet omspelen door Janssen en blijft goed wachten om dan de bal in corner te duwen



7

Balikiwisha met een goede dribbel. Ravych kan net op tijd ontzetten



6

Majecki werkt slecht weg in de voeten van Janssen. Die moet wel nog ver lopen én een verdediger omspelen waardoor het heel lastig wordt voor de Nederlander. Hij probeert het van ver, makkelijke vangbal voor Majecki



5

Antwerp is het beste aan de partij begonnen. De hoge pressing van Cercle Brugge is er nog niet van gekomen



1

Cercle Brugge heeft de partij op gang gefloten met een aparte tactiek. Enkel Daland stond als verdediger geposteerd. Hij kreeg de bal om dan meteen een lange pass te versturen richting zijn ploegmaats die samengetroept waren aan de hoek van het strafschopgebied



1

Antwerp - Cercle Brugge: 0-0





Antwerp: Jean Butez - Ritchie De Laet - Michel Ange Balikwisha - Arbnor Muja - Calvin Stengs - Vincent Janssen - Toby Alderweireld - Mandela Keita - Jelle Bataille - Arthur Vermeeren - Pacho William

Bank: Gyrano Kerk - Alhassan Yusuf - Gaston Avilla - Ortwin De Wolf - Christopher Scott - Zeno Van Den Bosch - Kobe Corbanie



Cercle Brugge: Radosław Majecki - Jesper Daland - Boris Popovic - Dino Hotič - Yann Gboho - Abu Francis - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Ayase Ueda - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Jonas Lietaert - Robbe Decostere - Kévin Denkey - Charles Vanhoutte - Warleson - Leonardo Da Silva Lopes