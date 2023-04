Antwerp ontvangt zondagnamiddag Cercle Brugge op de Bosuil. Met nog drie speeldagen te gaan hebben beide ploegen nog heel wat om voor te spelen.

Antwerp mag dan wel zeker zijn van een plekje bij de top 4, de Great Old wil met zoveel mogelijk punten aan die champions play offs beginnen. Dat betekent namelijk dat de kloof met Racing Genk en Union,, de twee ploegen boven hen, zo klein mogelijk is. Momenteel heeft Antwerp 8 punten achterstand op leider RC Genk en 5 op Union.

Cercle Brugge gaat in Deurne-Noord dan weer op zoek naar punten om een plekje in de top 8 te bemachtigen. Elke punt telt in die strijd want met 44 punten staat Cercle Brugge op slechts één punt van nummer 8 Anderlecht. Met ook nog Charleroi dat evenveel punten telt ertussen, belooft het een razendspannende strijd te worden.

Voorin recupereert Antwerp wellicht Vincent Janssen. Voor Mark Van Bommel zal het ongetwijfeld van levensbelang zijn dat de spits fit is voor de play offs. Janssen drukt tijdens de wedstijden van Antwerp stevig zijn stempel op het spel van Antwerp en de inefficiëntie van de Great Old valt toch heel hard op wanneer hij niet speelt.