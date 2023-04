Zulte Waregem staat straks opnieuw voor een belangrijk examen. Op het veld van Charleroi kan de degradatie straks een feit zijn.

Al sinds 2005 speelt Zulte Waregem onafgebroken in eerste klasse. In het seizoen 2012/2013 werd Zulte Waregem zelfs vice-kampioen en miste het de titel op een haar na.

Maar de laatste jaren gaat het langzaam achteruit. Vorig seizoen kon de Essevee nog maar net de barragewedstrijden vermijden, maar dit seizoen staat het al sinds speeldag vijf op een degradatieplaats.

Met nog drie speeldagen te gaan wordt de situatie echt precair. Als Eupen straks wint tegen KV Kortrijk en Zulte Waregem verliest tegen Charleroi is de degradatie een feit. Maar de laatste overwinning van Zulte Waregem dateert alweer van half januari tegen Anderlecht.

Charleroi is onder Felice Mazzu dan weer aan de goede periode bezig en pakte zelfs 12 op 15. En ook historie is niet in het voordeel van Essevee, het won voor het laatst tegen Charleroi in 2019. Sindsdien verloor het vier keer en speelden ze twee keer gelijk.

Charleroi is duidelijk favoriet voor de match want een overwining van hen levert een odds van 1,62 op. Een gelijkspel levert dan weer 4,45 op terwijl een overwinning van Zulte Waregem maar liefst 5,25 waard is.