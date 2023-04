Live: Kunnen Lang & Co tegen Seraing voor zweetbilletjes zorgen bij Gent?

Nog drie speeldagen en de reguliere competitie zit erop. Voor Club Brugge is de opdracht duidelijk: nog drie keer winnen.

De regerende landskampioen staat voorlopig op de 5e plaats in het klassement en moet dus nog een plekje goedmaken. KAA Gent heeft twee punten bonus op Club Brugge en kan maar beter niet al te veel punten laten liggen. Een gelijkspel tegen Union op zondag is dan een must.

Want Club Brugge treft vrijdagavond in het eigen stadion hekkensluiter Seraing. Als de Luikenaars niet winnen, is de degradatie een feit voor hen. Maar geloof is er niet echt in de rest van het land dat Seraing zich nog miraculeus zal redden. Met amper 19 punten na 31 wedstrijden lijkt het een verloren zaak.

Alle sterren staan goed voor een knalprestatie van Club tegen Seraing. En zoals Noa Lang vorige week zei na de winst tegen KV Mechelen, willen ze ervoor zorgen dat ze bij Gent zweetbilletjes krijgen door elke wedstrijd te winnen.

Tegen Seraing kan Club Brugge opnieuw rekenen op Skov Olsen. De Deen was sinds begin februari geblesseerd aan zijn heup en moet Club Brugge een nieuw elan geven in de strijd voor de top 4.