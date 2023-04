Kaatsen Orban & co de zweetbilletjes terug naar Brugge in wedstrijd tegen Union?

KAA Gent staat op drie speeldagen van het einde nog steeds in de top vier. Bij Club Brugge hopen ze natuurlijk nog in de Champions' play-offs te geraken om hun seizoen te redden, maar dan moeten ze rekenen op puntenverlies van de Buffalo's. Vanavond misschien tegen Union?

"Nu nog 3 keer winnen, zodat Gent zweetbilletjes krijgt", vertelde Noa Lang trots na de gewonnen wedstrijd op KV Mechelen vorige week. Of ze er bij KAA Gent ook echt zweetbilletjes aan overgehouden zal hebben, valt te betwijfelen. De Buffalo's blaken van zelfvertrouwen na de knappe 0-5 overwinning van vorige week op Seraing. In de afgelopen vier wedstrijden vonden de mannen van Hein Vanhaezebrouck maar liefst 18 keer de weg naar doel. Een mooi gemiddelde dus, en dat is vooral te danken aan het spitsenduo in vorm, Hugo Cuypers en Gift Orban. Kunnen ze morgen revanche nemen op Union? Zij wisten de Buffalo's dit seizoen al twee keer te verslaan. In de competitie werd het 2-0 en in de kwartfinale van de Beker van België won Union zelfs met 4-0.

Union is samen met KAA Gent de enige ploeg in onze competitie die zijn laatste vier wedstrijden gewonnen heeft. Wat dat betreft zullen we dus een ontmoeting zien tussen twee ploegen die in grote vorm verkeren. De mannen van Karel Geraerts tellen op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie slechts drie punten minder dan leider KRC Genk. "Au parc Duden" maken ze dus voor het tweede jaar op rij een grote kans om de titel in de wacht te slepen. Na de nipte overwinningen tegen KV Mechelen en STVV zullen Boniface & co er zeker op gebrand zijn om in de Ghelamco Arena een referentiewedstrijd te spelen om hun titelambities nog eens extra in de verf te zetten. Volg de topaffiche van de 32ste speeldag hier live op Voetbalkrant vanaf 20u45!