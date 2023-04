KV Kortrijk kan tegen Eupen gouwgenoten uit Oostende nog een handje helpen

KV Kortrijk heeft eigenlijk nog één zege nodig om mathematisch zeker te zijn van het behoud. Met zes punten voorsprong op KV Oostende zijn ze dat eigenlijk al. Eupen moet dan weer wel nog achterom kijken.

“Ik zag Eupen vorige week tegen Anderlecht. Ze verdienden beter dan een 0-1 verlies. We zullen ze zeker niet onderschatten. Maar we spelen deze wedstrijd thuis en met onze supporters in de rug, dat moet het verschil maken", aldus Bernd Storck voor de partij.

Een puntje volstaat normaal, maar... “We gaan enkel en alleen om te winnen. Zo doen we het al elke wedstrijd sinds ik hier ben. We spelen offensief en willen telkens meer doelpunten maken dan er te incasseren. Zo hebben we de positie bereikt waar we nu staan.”

