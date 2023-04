LIVE: rusten met dubbele voorsprong OH Leuven!

45+20

En zo gaan we na een leuke eerste helft rusten met 2-0.



45+6

En nu nog een keertje Maertens met een schicht, maar Coucke duwt in corner.



45+5

Aan de ene kant nog eens Agyei die zich roert, aan de overkant meteen een misser naast de bal voor open doel. Wel een aangename wedstrijd zo stilaan alles samen.



45+2

Heel wat extra speeltijd. Bijna de 3-0, want bij OH Leuven zijn ze er nog eens doorheen. Gevaarlijk!



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



43

Schoofs gaat de bon op. Daarnet was er een schotje van Agyei, maar net naast. Mechelen wil blijven proberen.



40



Doelpunt van Nathan Opoku





38

Maertens kan zich doorzetten, het schot op de paal. In de herneming kan hij er niet bij en dan is er uiteindelijk Opoku in het dak van het doel. Of toch een fout dan wel buitenspel ergens? De VAR zal even checken.



37

Plots de bal tot bij Al-Tamari. Die zoekt de verste paal en net naast. Mechelen komt goed weg.



34

Mrabti kan niet verder en dus moet Lavalée al komen invallen voor de rust.



31

Halfuur ver en het spel ligt stil voor allerhande Mechelse blessures. Andermaal Mrabti.



29

Het mag zo stilaan wel wat meer gaan zijn. De match is wat aan het doodbloeden.



26

Cojocaru maakt het even zichzelf lastig, maar de bal gaat gewoon over de zijlijn.



23

Halfweg de eerste helft, we zitten toch even in een wak met een aantal foutjes en geen kansen.



20

En plots een schot vanuit een schuine hoek van Storm! Tegen de paal!



17

Dik kwartier bezig. Mechelen is nu toch wel de boel aan het monopoliseren op de helft van OH Leuven.



14

Agyei kapt naar binnen en probeert te schieten, maar veel zoden brengt dat niet aan de dijk.



11

Bijna was daar de 2-0. Al-Tamari dook helemaal vrij op, maar de bal gaat gewoon achter de achterlijn.



8

De bezoekers zetten nu wat druk en dat levert twee corners op.



6

Diepe bal op Storm. Die wil in een tijd voorzetten, maar tikt tegen zijn ander been en weg kans.



4



Doelpunt van Casper De Norre

Al-Tamari mag heel makkelijk door de Mechelse defensie dribbelen. Hij trapt, de bal wijkt af naar buiten en daar kan De Norre van dichtbij binnenwerken.



3

De eerste kans van de match is voor OH Leuven. Een poeier van Schrijvers, over de kooi van Coucke.



1

De bal rolt!



1

OH Leuven - KV Mechelen: 0-0





OH Leuven: Jón Dagur Thorsteinsson - Siebe Schrijvers - Musa Al-Tamari - Valentin Alexandru Cojocaru - Federico Ricca - Nathan Opoku - Casper De Norre - Louis Patris - Ewoud Pletinckx - Mathieu Maertens - Richie Sagrado

Bank: Joren Dom - Hamza Mendyl - Joel Schingtienne - Emmanuel Toku - Nordin Jackers - Thibault Vlietinck



KV Mechelen: Gaëtan Coucke - Dries Wouters - Jannes Van Hecke - Geoffrey Hairemans - Yonas Malede - Nikola Storm - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Boli Bolingoli Mbombo - Enock Agyei - Jordi Vanlerberghe

Bank: Iebe Swers - Julien Ngoy - Dimitri Lavalée - Yannick Thoelen - Alessio Da Cruz - David Bates - Bilal Bafdili