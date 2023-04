STVV en KV Oostende sluiten de 32e speeldag af. Beide ploegen hebben baat bij een zege, want bij puntenverlies mogen ze meer dan waarschijnlijk een kruis over hun ambities maken.

Met nog 3 speeldagen te gaan, staat STVV 12e en op 8 punten van een plaats in play-off 2. Als ze play-off 2 nog willen halen, moeten ze winnen van KV Oostende. Anders is het game over en mogen ze na het reguliere seizoen op vakantie. De mannen van Hollerbach weten dus wat ze moeten doen. Leistner en Fabinho zijn nog steeds geblesseerd en Konaté is geschorst. Overigens moet STVV het zonder Hollerbach doen, want die is na zijn rode kaart geschorst.

Bij tegenstander Oostende is een zege ook een must. Het staat momenteel op 4 punten van een veilige plaats en bij een zege komt het op een punt van Eupen. Anders zou Oostende in de resterende 2 wedstrijden nog 3 (bij een gelijkspel) of 4 (bij een nederlaag) moeten inhalen. Die kloof lijkt toch wat te groot. Oostende mist overigens enkele pionnen: Barac is geblesseerd en Urhoghide, Katelaris en Dwomoh zijn geschorst.