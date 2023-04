Straks Live: Kan Antwerp druk blijven zetten op top 2 in het klassement?

Nog twee speeldagen te gaan voor Antwerp en Kortrijk. En hoewel het voor beide ploegen al duidelijk is wat er met hen zal gebeuren na het reguliere seizoen, heeft Antwerp nog heel wat redenen om punten te pakken.

Voor de bezoekers uit Kortrijk zijn de laatste twee wedstrijden van he seizoen eerder uitbolwedstrijden. De Kerels verzekerden zich vorige week van de redding en kunnen nu niets extra meer behalen in het klassement. Gelukkig voor hen was de redding al binnen voor de laatste twee speeldagen want met een verplaatsing naar Antwerp en een thuiswedstrijd tegen Union was het geen makkelijke opgave geweest om punten te pakken.

Op voorhand mag men dus verwachten dat Antwerp de punten thuis houdt tegen het Kortrijk dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. De Great Old staat 5 punten achter op Genk in het klassement en 3 op Union. Vorige week waren ze de winnaar van het weekend door als enige ploeg van de top 3 hun wedstrijd te winnen. Gebeurt dat dit weekend ook?

Al mogen we er zeker niet vanuit gaan dat Antwerp zomaar eventjes zal winnen van Kortrijk. Dat deden we in de heenronde namelijk ook en toen verloor Antwerp z'n zegereeks van 27/27 op het veld van KV Kortrijk, onder meer dankzij ex-Antwerpspeler Lamkel Ze.

Opletten geblazen dus voor Antwerp in die strijd bovenaan.