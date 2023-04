LIVE: twee goals in slot van zwakke eerste helft #KVMGNT

Nog twee speeldagen tot de conclusies in de Jupiler Pro League kan gemaakt. Voor KAA Gent is het nog steeds alle hens aan dek.

KAA Gent heeft alles in eigen handen tegen KV Mechelen en op de slotspeeldag tegen KV Oostende. Winnen en de top-4 is altijd binnen. Het gelijkspel van Club Brugge tegen Westerlo is een extra incentive.

"We moeten focussen op onszelf en gewoon die wedstrijden proberen te winnen. De terugkeer in Mechelen zal interessant zijn voor mij, maar het is business as usual", aldus topschutter Hugo Cuypers.

En ook coach Hein Vanhaezebrouck wil niet te vroeg victorie kraaien. Hij ziet bovendien iets speciaals ontstaan bij Mechelen in aanloop naar de bekerfinale.

"Plots gaat Defour een stapje hogerop en zou hij zelfs Verstraete terug in de kern halen. En dat allemaal voor een match tegen Gent", klinkt het. Mechelen kampt met heel wat blessures en schorsingen op het middenveld.

Spoken?

Het wordt dus op zijn minst afwachten wat de Buffalo's vermogen Achter de Kazerne, waar het altijd kan spoken.

De Kakkers hebben nog twee weken tot de bekerfinale, Steven Defour viert zijn 35e verjaardag dit weekend en wil zichzelf een leuk cadeautje schenken.

