LIVE KVO-OHL: Oostende trekt zich op aan match in Eupen, Brys brengt aanvallende 11 op het veld

Oostende moet vanavond winnen of het spel is over. De kans dat ze nog overleven is bijzonder klein geworden, maar aan die laatste strohalm houden ze zich vast.

18:15

KV Oostende:

Bank:



OH Leuven: Jón Dagur Thorsteinsson - Siebe Schrijvers - Musa Al-Tamari - Valentin Alexandru Cojocaru - Federico Ricca - Hamza Mendyl - Nathan Opoku - Casper De Norre - Louis Patris - Ewoud Pletinckx - Mathieu Maertens

Bank: Santi Ramos Mingo - Pierre-Yves Ngawa - Joren Dom - Dylan Ouedraogo - Joel Schingtienne - Nordin Jackers - Oregan Ravet - Nachon Nsingi - Thibault Vlietinck 17:28

De match begint met een kwartier vertraging. De spelersbus en de fans van OHL zaten in de file.



Vooraf

Vergelijking KV Oostende - OH Leuven

Positie

17 12

Punten

24 42

Gewonnen

6 11

Verloren

20 12

Gescoorde doelpunten

35 49

Doelpunten tegen

71 46

Gele kaarten

66 63

Rode kaarten

9 2

Onderlinge duels gewonnen