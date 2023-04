Standard vs Sporting Charleroi: De Waalse derby waar enorm veel op het spel staat!

De voorlaatste speeldag in de reguliere competitie begint met het duel tussen Standard en Sporting Charleroi. Tijd om vooruit te blikken.

Ondanks een moeilijk seizoensbegin heeft Standard zich helemaal naar boven geknokt. Ze kamperen momenteel op een 6de plek met drie punten achterstand op de nummer 4, KAA Gent. Alles is dus mogelijk al zal dan wel een zes op zes moeten volgen. Tegelijkertijd moeten ze hopen op minstens één misstap van zowel KAA Gent als Club Brugge.

Aan de boorden van de Maas blijft het dus dromen van de Champions Play-Off.

Sporting Charleroi had gehoopt om de wedstrijd tegen KV Mechelen te herspelen en zo nog de drie punten te kunnen pakken. Ze kwamen echter van het BAS naar huis van een kale reis. Hierdoor blijven ze 8ste in het klassement. Dit met één punt voorsprong op Anderlecht. Indien ze willen meespelen voor Europees voetbal is de opdracht simpel: De komende twee wedstrijden winnen.

Wordt het 'Mazzu-time' op zijn best?

De ene de winst en jij het geld? Dat kan vlot via hier!