Straks Live: Houdt Westerlo Club Brugge uit play off 1?

Nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie. De zenuwen staan strak gespannen. Ook in 't Kuipje, waar Westerlo zaterdagavond Club Brugge ontvangt.

Westerlo mocht tot enkele weken geleden blijven hopen op een plekje in de champions play offs maar na enkele wisselvallige resultaten is dat onmogelijk geworden voor de Kemphanen. Van een plekje in de top 8 zijn ze wel al quasi zeker maar daarvoor zouden ze best toch nog een paar punten pakken in de twee resterende wedstrijden.

Want op de vorige speeldag lukte het Westerlo niet om met de overwinning te gaan lopen in Anderlecht waardoor ze zomaar nog uit die top 8 kunnen vallen.

Al wordt de opgave zaterdagavond lastig met het bezoek van Club Brugge. Zij zijn namelijk nog vol in de running voor een plekje bij de top 4. Club kan maar beter winnen in Westerlo én op de laatste speeldag tegen Eupen. Rechtstreekse concurrent KAA Gent staat namelijk met gelijke punten boven hen en heeft met wedstrijden tegen KV Oostende en KV Mechelen geen al te moeilijk programma meer voor zich.

Al is het ontvangen van een topploeg niet noodzakelijk een garantie op puntenverlies voor Westerlo. Tegen Standard, Anderlecht en Union hielden ze de drie punten thuis. Gent en Antwerp konden dan weer een puntje rapen in 't Kuipje. Enkel Genk kon met de overwinning gaan lopen. Tel daar nog eens bij dat Westerlo met 0-2 ging winnen en Jan Breydel en je weet dat Club Brugge voor een zeer zware opgave staat. Is de strijd voor play off 1 nagenoeg beslist na vanavond? Ontdek het LIVE via Voetbalkrant.com