LIVE Anderlecht-KVM: Vier wijzigingen bij Anderlecht: 'Le Professeur' in de basis

Anderlecht begint zijn alles of niets-match met een paar wijzigingen in de basis. Sardella vervangt Murillo op de rechtsachter. Delcroix start als linksachter. Op het middenveld vinden we zowel Marco Kana als Mario Stroeykens terug.

18:30

Anderlecht: Islam Slimani - Jan Vertonghen - Bart Verbruggen - Majeed Ashimeru - Anders Dreyer - Francis Amuzu - Hannes Delcroix - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Marco Kana - Zeno Debast

Bank: Lucas Stassin - Moussa N'Diaye - Lior Refaelov - Hendrik Van Crombrugge - Nilson Angulo - Kristian Arnstad - Theo Leoni



KV Mechelen:

Bank:

Prono Anderlecht - KV Mechelen

Anderlecht wint Gelijk

Anderlecht wint Gelijk KV Mechelen wint 78.43% 13.73% 7.84% Populairste 2-1

(89x) 2-0

(70x) 3-1

(40x)

Vergelijking Anderlecht - KV Mechelen

Positie

10 13

Punten

46 37

Gewonnen

13 10

Verloren

13 16

Gescoorde doelpunten

47 46

Doelpunten tegen

43 61

Gele kaarten

59 65

Rode kaarten

6 5

Onderlinge duels gewonnen