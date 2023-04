Straks Live: Grijpt Club Brugge laatste strohalm tegen Eupen of blijkt het allemaal voor niets?

Tot op de laatste speeldag is het vechten om bij de top 4 te eindigen. Voor wie? Club Brugge, de landskampioen van de voorbije drie seizoenen in de Jupiler Pro League.

Bij aanvang van de competitie was Club opnieuw één van de favorieten om met de landstitel te gaan lopen. Met enkele stevige aankopen werden de ambities kracht bijgezet en na een goede Champions League-groepsfase werden die ambities kracht bij gezet. Club werd weleens het Bayern München van België genoemd. Maar zover is het toch niet gekomen. En trouwens, Bayern staat momenteel niet aan de leiding in de Bundesliga.

Thuis tegen Eupen moet er gewonnen worden door Club. En zelfs dan is het niet zeker dat ze in de top 4 eindigen. Door enkele dramatische resultaten, onder meer onder Scott Parker, heeft blauw-zwart zijn lot niet meer in eigen handen. Ze moeten beter doen dan KAA Gent op de slotspeeldag. Gent ontvangt een KV Oostende dat niets meer te winnen of te verliezen heeft...

Balanceren tussen geloof en naïviteit noemde Rik De Mil het op de persconferentie eerder. Na de 0-0 tegen Westerlo wou De Mil niemand op de club horen zeggen dat de strijd voor de top 4 voorbij is. Winst tegen Eupen is een must maar dan mag Gent dus niet winnen van Oostende.

Kan Eupen stunten?

En daarbij is het nog niet zeker dat Club wel wint van Eupen. De Oostkantonners staan namelijk slechts één puntje boven degradatie. Met een overwinning zijn ze zeker van een verlengd verblijf in 1A. Anders hangen ze af van het resultaat bij Zulte Waregem-Cercle Brugge. In de heenwedstrijd, eind juli, won Eupen aan de Kehrweg bovendien met 2-1 van Club. Kunnen ze hun stunt straks herhalen? Volg het LIve op Voetbalkrant.com!