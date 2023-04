KAA Gent of Club Brugge naar de Champions' play-offs? Volg de ontknoping LIVE bij Voetbalkrant!

Vooraf: KAA Gent heeft het in eigen handen tegen KV Oostende: Champions' play-offs of niet?

KAA Gent heeft het in eigen handen vanavond. Winnen tegen het recent gedegradeerde KV Oostende is genoeg om Club Brugge uit de Champions' play-offs te houden en zelf mee te strijden tot aan de eindstreep voor het hoogst haalbare. Volg de ontknoping vanavond live bij Voetbalkrant!