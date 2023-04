Bij KV Kortrijk is de ploeg flink gewijzigd. Kadri, Avenatti, Mehssatou, Silva en kapitein D'Haene komen in de ploeg. Ook bij Union komen er enkelen terug in de ploeg. Van Der Heyden, Lapoussin, Kandouss, Terho, Lazare, Lynen en Boniface staan in de ploeg.

KV Kortrijk: Tom Vandenberghe - Tsuyoshi Watanabe - Oleksiy Sych - Faïz Selemani - Abdelkahar Kadri - Felipe Avenatti - Martin Wasinski - Nayel Mehssatou - Kristof D'Haene - Stjepan Loncar - Joao Silva

Bank: Christalino Atemona - Billal Messaoudi - Maxim Deman - Dion De Neve - Martin Regáli - Massimo Bruno - David Henen



Union SG: Victor Okoh Boniface - Jean Thierry Lazare Amani - Simon Adingra - Christian Burgess - Teddy Teuma - Casper Terho - Senne Lynen - Siebe Van Der Heyden - Anthony Moris - Ismaël Kandouss - Loïc Lapoussin

Bank: Arthur De Bolle - Joachim Imbrechts - Arnaud Dony - Oussama El Azzouzi - Dennis Eckert Ayensa - Guillaume François - Cameron Puertas - Ross Sykes - Koki Machida - Gustaf Nilsson

Vooraf

Prono KV Kortrijk - Union SG

Gelijk Union SG wint

KV Kortrijk wint Gelijk Union SG wint 5.23% 11.76% 83.01% Populairste 1-2

(105x) 1-3

(57x) 0-2

(47x)

Vergelijking KV Kortrijk - Union SG

Positie

14 3

Punten

31 72

Gewonnen

8 22

Verloren

18 5

Gescoorde doelpunten

35 66

Doelpunten tegen

57 39

Gele kaarten

70 80

Rode kaarten

6 4

Onderlinge duels gewonnen