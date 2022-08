Kan Antwerp straks perfecte seizoenstart doortrekken in Eupen?

De voorbije jaren blonken ze uit in instabiliteit maar de ambities waren altijd torenhoog. Vallen de puzzelstukjes allemaal in elkaar dit seizoen voor Antwerp?

Op een gelijkspel tegen het Kosovaarse Drita na heeft Antwerp al zijn matchen gewonnen in de Belgische competitie én Europees. Een straffe prestatie die ervoor gezorgd heeft dat Antwerp al na drie speeldagen alleen aan de leiding stond in de Jupiler Pro League met 9/9. Zondag kunnen ze die kloof nog wat extra uitbreiden op het veld van Eupen.

Eupen, a.k.a De Panda's hebben in de voorbije drie wedstrijden nog maar één keer punten kunnen sprokkelen. Dat was dan wel tegen regerend landskampioen Club Brugge en in het eigen stadion. Antwerp is dus gewaarschuwd dat het geen walk in the park zal worden zoals afgelopen donderdag tegen Lillestrom waar al snel bleek dat de Noren enkele maten te klein waren voor The Great Old.

Het wordt opnieuw uitkijken naar youngster Valencia die tegen Lillestrom zijn eerste basisplaats kreegn, meteen scoorde en nog tal van andere kansen kreeg. Samen met een goed draaiende Nainggolan op het middenveld en de stabiliteit van Alderweireld in de defensie is Antwerp wel favoriet bij Eupen. Maar als je Prevljak een kans geeft, kan het snel 1-0 staan.

Vorige week op het veld van Genk leek de wedstrijd na 20 minuten gedaan bij een 2-0 stand maar Eupen knokte zich meermaals in de partij. Uiteindelijk verloren ze met 4-2 van de Limburgers maar gingen ze strijdend ten onder. Al zal dat nu wel zonder de geschorste kapitein Stef Peeters moeten gebeuren, een serieuze aderlating voor Eupen.