Volg KV Oostende-Gent hier vanaf 20u45

AA Gent pakte vorige weekend zijn eerste driepunter, maar weet dat het in Oostende zal moeten knokken voor de punten. De kustjongens hebben een nieuw elan gevonden onder Yves Vanderhaeghe.

Veel verrassingen moeten er niet verwacht worden in de basiself van Vanderhaeghe. De jongens die het al zo goed deden in de eerste matchen blijven het vertrouwen behouden. Dus zonder Makhtar Gueye, die met een fysieke achterstand aan de voorbereiding begon.

Bij Gent is er ook goed nieuws: Nurio, Vadis en Depoitre zitten allemaal in de wedstrijdselectie, maar voor hen zit een basisplaats er waarschijnlijk nog niet in. Hjulsager zijn blessure van vorige week viel wel mee en hij wordt in de elf verwacht. Vooraan krijgt Cuypers het gezelschap van Fofana.