Weet Club Brugge zich te herpakken op het veld van OHL?

Club heeft met een vier op negen de competitiestart redelijk gemist. Op speeldag drie ontmoeten de Bruggelingen Oud Heverlee Leuven.

Na een magere start wil de landskampioen zich herpakken op het veld van OHL. Carl Hoefkens verraste met zijn selectie voor de wedstrijd tegen OHL. Hendry bleef thuis, zoals al vaak gebeurde, en ook Balanta en Vormer haalden de selectie niet. De kapitein van Club Brugge reageerde op zijn instagram story over het niet halen van de selectie. Hoefkens rekent wel op Noa Lang die ondanks zijn transferkoorts in de basis wordt verwacht.

OHL mocht deze week twee Bruggelingen voorstellen. Vlietinck maakte officieel de overstap naar Leuven en ook Ricca koos voor een avontuur bij OHL. De papieren van de Uruguayaan moesten nog in orde gemaakt worden, het is afwachten of hij vandaag zijn debuut maakt.